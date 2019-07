Gebied met beregeningsverbod bruinrot 11% gekrompen

Het gebied waar vanwege het bruinrotrisico een verbod geldt op het beregenen van zetmeel- en consumptieaardappelen met oppervlaktewater, is met 11% afgenomen.

Het nieuwe overzicht Beregeningsverbodsgebieden 2019, tot stand gekomen na lopend onderzoek, staat in de Staatscourant en is dus al van toepassing. Het vrijgeven vindt plaats op perceelsniveau, dus telers moeten zelf op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleren wat het voor hun eigen perceel betekent.

Hapsels niet direct uitrollen

Een NVWA-woordvoerder vertelt dat de opgeheven verboden liggen in de Kop van Holland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Dat betekent niet dat direct de haspels kunnen worden uitgerold. “Er kunnen natuurlijk nog steeds sproeiverboden gelden van de waterschappen”, waarschuwt de woordvoerder.

Grote gevolgen

Het NVWA-watermonsteronderzoek naar de aanwezigheid van de bruinrotbacterie begon in 2016 en duurt tot 2021, dus de komende jaren kunnen nog meer wijzigingen worden verwacht. Een besmetting met bruinrot heeft grote gevolgen voor aardappelteelten en -bedrijven en kan tot omvangrijke schade leiden. Uitgangspunt voor het vaststellen van de gebieden waar niet mag worden beregenend met oppervlaktewater is dat deze niet groter moeten zijn dan noodzakelijk. Als in (delen van) eerder aangewezen verbodsgebieden 3 jaar achtereen de bacterie niet voorkomt, kan het verbod worden opgeheven.

Voor de teelt van pootaardappelen (NAK-pootgoed, ATR-pootgoed én TBM-pootgoed) geldt sowieso een verbod voor het gebruik van oppervlaktewater in heel Nederland.