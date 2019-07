Frankrijk haalt veel tarwe van de akkers

Frankrijk gaat 39,2 miljoen ton tarwe oogsten. Dat meldt het Franse marktbureau Agritel op basis van een marktonderzoek.

Als de schatting van Agritel klopt, krijgt Frankrijk dit jaar de op twee na grootste oogst van zachte tarwe ooit. Begin juli schatte het Franse landbouwministerie de productie van zachte tarwe dit jaar op 37 miljoen ton. Agritel noemt twee oorzaken voor de goede oogst. Het areaal is groter dan vorig jaar en de hectareopbrengsten zijn goed. Vorig jaar oogstte Frankrijk 33,9 miljoen ton zachte tarwe. Toen viel de productie tegen door droogte. Frankrijk is verreweg de grootste tarweproducent in de EU.

Franse tarwe gewild

Agritel schat de gemiddelde opbrengst in Frankrijk op 7,8 ton zachte tarwe per hectare. Dat is 7,4% meer dan het vijfjaarlijks gemiddelde en 12% meer dan vorig jaar. Bovendien heeft de tarwe een hoog hectolitergewicht en een gunstig eiwitgehalte. Volgens Agritel maakt dat Franse tarwe gewild op de wereldmarkt. Er stond dit jaar 5,0 miljoen hectare zachte tarwe in Frankrijk. Dat is ruim 110.000 hectare meer dan vorig jaar.

Tarweoogst in Rusland vordert

De grootste concurrent van Frankrijk op de tarwemarkt is Rusland. Daar vordert de tarweoogst ook goed, meldt Agritel. De akkerbouwers in Rusland hebben inmiddels 12 miljoen hectare tarwe geoogst. Dat was vorig jaar eind juli 9,1 miljoen hectare. Er wordt echter regen verwacht in de Wolga-regio en in het midden van Rusland. Dat kan de oogst vertragen. Agritel schat de hectareopbrengst op gemiddeld 3,6 ton tarwe.