FAO: stijgende maisprijs; soja stabiel

De onzekerheden over de Amerikaanse maisproductie houden aan en beïnvloeden de maisprijzen, die hoger worden ingeschat op de korte termijn.

Dat meldt de wereldvoedselorganisatie FAO in de juli-publicatie van de Amis-prognose (Agricultural Market Information System). Ook de productie van sojabonen in de Verenigde Staten wordt goed in de gaten gehouden omdat langdurige neerslag de inzaaiwerkzaamheden vertraagd. In tegenstelling tot mais stabiliseert de sojaprijs omdat grote voorraden in de VS en goede opbrengsten in Zuid-Amerika de wereld soja-aanvoer voor seizoen 2019-’20 tegenwicht geven.Ondertussen blijft de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China een belangrijke factor die de markten beïnvloedt.

Maisproductie naar beneden bijgesteld

De maisproductie voor oogst 2019 is door de FAO naar beneden bijgesteld naar 1.101 miljoen ton. In het voorgaande juni-rapport werd nog uitgegaan van 1.102 miljoen ton mais. De daling komt door de lagere productie in China, want in Argentinië komt meer mais van het land. De FAO presenteert ook cijfers zonder China; dan stijgt de maisproductie met 1,3 miljoen ton naar 847 miljoen ton. De eindvoorraad (eind 2020) inclusief China, wordt hoger ingeschat op 311 miljoen ton vergeleken met het juni-rapport. Deze eindvoorraad is nog steeds bijna 44 miljoen ton lager dan in 2018-’19.

Productie van sojabonen

Ook de productie van sojabonen loopt voor seizoen 2019-’20 terug naar 358 miljoen ton (2018-’19: 365 miljoen ton). De Verenigde Staten en delen van Argentinië oogsten minder sojabonen, maar Brazilië daarentegen verwacht een hogere productie.

Tarweprijs langere termijn onder druk

Voor tarwe verandert er niet veel. De tarweproductie komt voor oogst 2019-’20 uit op 771 miljoen ton. Dat is 1,3 miljoen ton meer dan een maand geleden. En ruim 40 miljoen ton meer dan seizoen 2018-’19. Daardoor staat de tarweprijs voor de langere termijn onder druk. Toch zijn de voorraden deze maand ten opzichte van vorige maand naar beneden bijgesteld. Een grotere voorraad in Australië compenseert niet de lagere voorraden in de VS, China en Canada.