Doorwas bedreigt aardappelen met weinig loof

Daar waar het aardappelgewas door droogte weinig loof heeft, ligt doorwas de komende tijd op de loer.

Bij twijfel kan MH-toepassing een optie zijn, om kwaliteit te behouden. “Doorwas ligt op de loer bij de hoge temperaturen van deze week”, waarschuwt Just Hamming van CropSolutions. De temperatuur in de rug is een belangrijke graadmeter voor het doorwasrisico. “Doorwas kan in deze omstandigheden een rol gaan spelen, afhankelijk van vochtvoorziening, knoltemperatuur en hoeveelheid loof. Na de droogte weet je genoeg als het gewas een groeistoot krijgt door neerslag.”

Aviko ziet doorwas niet snel gebeuren

Jan Willem Peters van Aviko ziet doorwas nog niet zo snel gebeuren dit seizoen. “De situatie is heel anders dan doorwassituaties in het verleden”, verklaart hij. “De bladbedekking is op de meeste percelen goed en de temperaturen waren best gematigd dit seizoen, met uitzondering van deze week dan. Ik heb onze buitendienstmensen er nog niet over gehoord.”

Zandgronden

Droog is het zeker, vooral aan de oostkant van het land. Daar komen ook de percelen voor met minder grondbedekking, warmte-isolatie voor de knollen dus. “In gevoelige rassen zou doorwas aan de orde kunnen komen”, denkt Peters. “Doorwas vindt plaats als de knol een bepaalde temperatuur krijgt en er stress is. Op zandgronden verloopt de teelt soms niet optimaal en kan de zon op de rug branden Daar is sowieso meer aan de hand. Meststoffen die niet goed zijn opgenomen, bijvoorbeeld. Gewassen die minder staan, zullen deze week een extra klap krijgen. Die percelen kunnen slechte opbrengsten leveren.”

Wie doorwas vermoedt, kan zich indekken met kiemremmer MH. Hamming: “Misschien kun je zo kiezen voor zekerheid en kwaliteit, al is het met een lagere opbrengst. Elk perceel is anders, dus het moet goed worden overlegd met de adviseur.”