Definitieve pootgoedprijs Agrico op € 39,57

De definitieve pootaardappelpoolprijs van Agrico komt voor teeltjaar 2018 uit op € 39,57 per 100 kilo.

Dat is zo’n € 1,50 per 100 kilo meer dan in april geprognotiseerd. Deze gemiddelde prijs geldt voor alle geleverde tonnen in de maat 28/opwaarts dus inclusief bovenmaat en voor de klassen S tot en met A.

De prijs voor de aardappelen in de pootgoedmaten 28/55 komt uit op een bedrag van € 44,03 per ton. Dat resulteert volgens Agrico, ondanks een 11% kleinere oogst dan in 2017, tot de hoogste financiële opbrengst per hectare ooit in de geschiedenis van Agrico.

Goede vraag naar pootgoed

De hoge prijzen voor consumptieaardappelen en een kleiner aanbod van pootgoed zorgden voor een goede vraag naar pootgoed. Vooral het prijsniveau voor de overzee-markt was hoog. Door het beperkte aanbod in de pootgoedmaten is ook veel bovenmaat als pootgoed afgezet.