Dag eerder spuiten scheelt koprot

Een dag eerder spuiten geeft een significante verlaging in de mate van koprot in uien. Al is het laat in het seizoen.

Dat blijkt na het tweede onderzoeksjaar van het ketenbrede uienonderzoekscollectief Uireka, nu bewaarseizoen 2018-‘19 erop zit. Waren in 2017 de omstandigheden voor koprot vaak nog gunstig, in 2018 was dit door de droogte zeker niet het geval. Bespuiting Pas na de weersomslag rond 9 augustus kwamen er infectierisico‘s. Twee van de 3 BOS-systemen sloegen erop aan, rondom de eerste sporenvluchten half augustus. Een dag eerder spuiten gaf – na bewaring – 0,4% koprot en een dag later 1,4%. Zonder bespuiting was het 1,8%. Uireka gaat alle systemen verder finetunen.