CDA vreest imagoschade door pootgoedfraude

CDA in de Tweede Kamer wil opheldering van landbouwminister Carola Schouten over de aanpak van pootgoedfraude in Kruisland.

Kamerleden Jaco Geurts en Maurits von Martels vragen de minister om uitleg over de verschillende aanpak in Nederland en België. Zij vinden dat de pootgoedfraude fraude ‘snel en doeltreffend wordt aangepakt om imagoschade en toekomstige fraude te voorkomen’. Bij de fraude is tenminste 250 ton illegaal pootgoed van handelsbedrijf Zeeland Trade op de Belgische markt terechtgekomen en daar door zeker acht boeren gepoot. Het bedrijf was ook in de fout gegaan met de productie van biologische witlof.

Illegaal pootgoed rooien of gecontroleerd afzetten

In België moeten de percelen met illegaal pootgoed worden gerooid en geruimd, terwijl in Nederland de aardappelen van het illegale pootgoed gecontroleerd mogen uitgroeien. Na oogst kunnen de aardappelen gecontroleerd worden afgezet voor verwerking of consumptie.

Breeders Trust heeft zich beklaagd over het verschil van aanpak in België en Nederland. Volgens Breeders Trust zou in Nederland dezelfde lijn moeten worden gevolgd als in België.

Aanpak in België en Nederland op elkaar afstemmen

De Kamerleden Geurts en Von Martels vragen of de frauduleus beplantte akkers geruimd zijn. Ze vragen de minister ook of een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld en hoe België en Nederland daarin samenwerken. Ze willen daarnaast weten wat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit doet om te zorgen dat de aanpak in Nederland en België op elkaar wordt afgestemd, om te voorkomen dat twee of meer lidstaten ‘verschillende besluiten nemen, wat tot ongewenste spanningen leidt tussen lidstaten en het internationale bedrijfsleven’.