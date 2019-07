Aardappelverwerking ‘slechts’ 3,82 miljoen ton

Minder aardappelen verwerkt voor aardappelproducten door schaarste.

De Nederlandse aardappelverwerkende industrie heeft afgelopen seizoen 2018-2019 ‘slechts’ 3,82 miljoen ton consumptieaardappelen verwerkt voor voorgebakken frites en andere aardappelproducten. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de branchevereniging Vavi.

De verwerking van seizoen 2018-2019 ligt iets onder het 5-jarig gemiddelde van 3,87 miljoen ton. Het volume aardappelen dat is verwerkt blijft ver onder die van de voorgaande 2 seizoenen van ruim 4 miljoen ton. Het verwerkte volume afgelopen seizoen is vergelijkbaar met seizoen 2015-2016; toen werden 3,8 miljoen ton aardappelen verwerkt.

Lees verder onder de grafiek.

Juni zakt onderuit

De laatste maand van het seizoen, juni, laat zien dat de aardappelen schaars waren. De Nederlandse aardappelverwerkende industrie heeft in juni ‘slechts’ 296.700 ton consumptieaardappelen verwerkt. Dat is 30 miljoen ton minder dan de voorgaande maand. Alleen in augustus en december 2018 lag het volume aardappelen, dat door de industrie is verwerkt, lager. De lage opbrengsten van oogst 2018 zijn de belangrijkste reden van deze mindere verwerkingscijfers.

Lees verder onder de grafiek.

Meer importaardappelen

Er zijn meer importaardappelen verwerkt dan vorig jaar. Het aandeel aardappelen afkomstig van invoer is ruim 37% in de maand juni. Dat aandeel lag een jaar eerder nog op 34%.