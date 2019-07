Aardappelexport 6 procent lager dan vorig seizoen

Het was een lastig seizoen om aan aardappelen te komen en hoge prijzen dwarsboomde de afzet.

Er zijn dit seizoen 2018-2019 dan ook 6% minder aardappelen geëxporteerd, vergeleken met het voorgaande seizoen. Dat blijkt uit de nieuwste gegevens van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO).

Lees verder onder de grafiek.

Meer naar EU

Opvallend voor seizoen 2018-2019 is dat de afzet binnen Europa sterk steeg ten opzichte van het voorgaande seizoen (+7%). De industrieën in de West-Europese landen konden afgelopen seizoen elke aardappel goed gebruiken, waardoor er minder beschikbaar was voor overzeese export. Er heerste een krapte in de aardappelmarkt welke ontstond door de hete en droge zomer van 2018. België en Duitsland hebben respectievelijk 16.376 ton en 6.344 ton meer ontvangen dan vorig seizoen.

Hogere prijzen door beperkt aanbod

Ook zorgde het beperkte aanbod voor hoge prijzen, waardoor het moeilijker was de industrie- en consumptieaardappelen af te zetten op de wereldmarkt. Zo nam Afrika 52% minder af dan in seizoen 2017-2018. Er gingen afgelopen seizoen veel minder aardappelen naar Senegal en Mauritanië. Deze landen konden de aardappelen goedkoper uit Marokko halen. Ook Amerika (-12%) en Azië (-96%) kochten minder.