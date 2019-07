€ 15.033 per hectare tafelaardappelen

Agrico-tafelaardappeltelers behaalden over teeltjaar 2018 een financiële opbrengst van € 15.033 per hectare.

Dat is meer dan een verdubbeling van de financiële opbrengst over 2017. In dat teeltjaar kwam die uit op € 6.500 per hectare. De gemiddelde financiële opbrengst geldt voor alle afgeleverde gangbare consumptieaardappelen ongesorteerd, in de maat 0/+ en geleverd in week 9. De gemiddelde prijs voor oogst 2018 komt hiermee op € 34,21 per 100 kilo. De financiële opbrengsten van de verschillende rassen liggen tussen de € 11.000 en € 19.000 per hectare. Door de warme droge zomer waren de Europese kilo opbrengsten beduidend lager dan het 5-jarig gemiddelde. Dat resulteerde in een verkoopseizoen met hoge marktprijzen.

Biologische tafelaardappelen

De kilo-opbrengst van biologische tafelaardappelen lag daarentegen door wegblijven van phytophthora op hetzelfde niveau als in 2017. Door een grotere exportvraag kwam de prijs voor biologische consumptieaardappelen gemiddeld uit op € 41,97 per 100 kilo. Deze prijs is voor levering week 3, ongesorteerd en voor de maat 0/+. De gemiddelde financiële opbrengst komt uit op € 14.539 per hectare, met een spreiding tussen de rassen van € 11.000 tot € 19.000 per hectare. Over teeltjaar 2017 haalden biologische consumptieaardappeltelers een gemiddelde financiële hectare opbrengst van € 11.000.