13,3% pootgoed in klasse verlaagd

Het verlagingspercentage van het Nederlandse pootgoed is afgelopen week verder opgelopen naar 13,3%, meldt de keuringsdienst NAK.

Dat is 2,5% meer dan vorige week. Op het Noordelijk zand is het meest verlaagd: 17,7%, op de Noordelijke klei het minst: 12,2%. Het verlagingspercentage kruipt langzaamaan naar de lijn van 2018. Toen was er 15,5% afgekeurd op dit tijdstip. De luizen- en daarmee virusdruk is hoog.

Veldkeuring verloopt voorspoedig

De veldkeuring verloopt voorspoedig, laat de NAK verder weten. “Ondanks het droge weer dat zijn weerslag heeft op de gewassen.” De loofvernietiging komt op gang; van 3.500 hectare is het loof al vernietigd.