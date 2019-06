Ziektedruk in tarwe neemt toe

De aantastingen van septoria, gele roest en bruine roest zijn deze week licht toegenomen.

Dat meldt proefboerderij SPNA in haar meest recente graanziektebarometer.

Aantasting met gele roest

Vooral aantasting met gele roest groeit. Dat is in Nieuw-Beerta in 4 weken opgelopen van score 9,5 (nagenoeg geen gele roest aantasting) naar score 6,8 (matige gele roest aantasting). 10 is geen aantasting, 0 zeer zwaar. De aantasting van septoria en sneeuwschimmel zit rond de score 8, wat staat voor lichte aantasting.

In Munnekezijl staat de tarwe wat gezonder, daar scoort gele roest zo’n 8,8. Wel is daar bruine roest gezien.

Op proefboerderij Ebelsheerd staat de tarwe volop in bloei. De tarwe op Kollumerwaard is bijna uitgebloeid.

Ras Benchmark

Vooral het voor gele roest gevoelige ras Benchmark is ziek. Dat scoort een 3, terwijl de andere rassen Bergamo, Bennington, Talent en Porthuis een 6,5 of hoger scoren.

Doordat er de afgelopen dagen meerdere buien zijn gevallen en er nog steeds buien in de voorspellingen staan, is het risico op aarfusarium aannemelijk.