Weer minder bieten in de EU

Het bietenareaal krimpt opnieuw in de Europese Unie.

Volgens de Europese Commissie telen de akkerbouwers dit jaar 1.547.700 hectare suikerbieten. Dat is 4,6% minder dan de 1.622.700 hectare die in 2018 is geteeld. Maar het bietenareaal is nog wel veel groter dan tijdens de suikermarktordening. Die stopte per 30 september 2017. In 2016, het laatste seizoen van de suikerquotering, werd 1.413.000 hectare bieten geteeld.

Lage suikerprijs

Een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ziet als belangrijkste oorzaak de lage suikerprijs. “Je ziet dat veel grotere suikerproducenten in de EU gaan reorganiseren, zoals Cristal Union, Nordzucker en Südzucker. Die betalen erg weinig voor de bieten. Cosun doet dat beter. Deze Nederlandse coöperatie heeft het geld uit het herstructureringsfonds van de suikermarkthervorming uit 2006 gebruikt om de fabrieken te moderniseren. Dat hebben veel andere Europese coöperaties nagelaten.”

Frankrijk blijft grootste bietenteler

In Nederland krimpt het bietenareaal met 6,4% naar 80.700 hectare. Frankrijk blijft de grootste bietenteler in de EU met 388.400 hectare. Maar daar krimpt het areaal wel met 33.500 hectare (-7,9%) ten opzichte van 2018. De RVO-woordvoerder vermoedt een relatie met de graanprijzen. “Die zijn dit jaar wat hoger dan in voorgaande jaren. De Franse akkerbouwers telen dit jaar liever graan, dat weinig risico met zich meebrengt.”

De Commissie heeft een High Level Working Group Sugar ingesteld om de malaise op de Europese suikermarkt te bespreken met de diverse marktpartijen. Deze groep komt in juli met aanbevelingen.