Vrijwel alle akkerbouwers betalen verplichte bijdrage voor onderzoek

Van alle 8.700 telers die een rekening hebben gekregen van de Brancheorganisatie Akkerbouw voor het onderzoeksprogramma, heeft 98% betaald.

Enkele honderden akkerbouwers hebben van een deurwaarder het verzoek gekregen hun areaalgegevens te verstrekken aan de brancheorganisatie (BO). Met deze gegevens bepaalt de BO de verplichte bijdrage aan het programma Onderzoek en Innovatie. De bijdrage wordt geheven per hectare bieten, graan of aardappelen. Vorig jaar bepaalde de overheid via een algemeen verbindend verklaring dat alle telers van graan, bieten en aardappelen er aan mee moeten betalen. Het onderzoeksprogramma loopt tot en met 2020.

Alleen een rekening bij meer dan € 25

Volgens de BO Akkerbouw telt Nederland ongeveer 13.500 telers van granen, aardappelen en/of suikerbieten. De BO geeft een korting van € 50 op de bijdrage als de akkerbouwer de BO heeft gemachtigd de areaalgegevens te gebruiken die bekend zijn bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De BO stuurt alleen een rekening als de totale bijdrage van de teler meer dan € 25 bedraagt, na aftrek van de eventuele korting.

8.700 telers

Volgens directeur Matthé Elema van de BO Akkerbouw zijn er 8.700 telers overgebleven die daadwerkelijk een factuur hebben ontvangen. “Van enkele honderden telers hadden we tot voor kort nog geen hectaregegevens beschikbaar. Na de onlangs verzonden sommatiebrieven via de deurwaarder is dit aantal globaal gehalveerd. Ook degenen die de factuur nog niet hebben betaald, hebben inmiddels een brief van de deurwaarder gehad.”