Volume aardappelverwerking blijft zeer stabiel

De Nederlandse aardappelverwerkende industrie heeft in mei 327.000 ton consumptieaardappelen verwerkt voor voorgebakken frites en andere aardappelproducten.

Dat blijkt uit de nieuwste gegevens van de branchevereniging Vavi. Het verwerkingsvolume is op een haar na gelijk aan de hoeveelheden die in april en maart zijn gebruikt.

Ten opzichte van de verwerking in mei vorig jaar is er 8,5% minder grondstof door gegaan. Vorig jaar was er ruim volume verwerkingsaardappelen beschikbaar, tegen lage prijzen, terwijl er na de jaarwisseling sprake is van schaarste. Als over juni het verwerkingsvolume hetzelfde blijft komt het seizoentotaal uit op 3,85 miljoen ton. Dat is, vrij uitzonderlijk, 4,5% lager dan vorig oogstjaar, ofwel 180.000 ton minder. Het verschil is vooral toe te schrijven aan het grote verwerkingsvolume in het vorige seizoen. De totale verwerking is gemeten vanaf juli tot en met mei nagenoeg gelijk aan het gemiddelde van wat is gerealiseerd in de voorgaande vijf seizoenen.

Lees verder onder de grafiek.

Import

Van de in mei verwerkte consumptieaardappelen was 32% ofwel ruim 103.000 ton afkomstig van import. Ook dat komt vrijwel overeen met de cijfers over april.