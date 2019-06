Uienpool Flevoland op € 46,40 in week 12

Stichting Uienpool Flevoland betaalt haar telers een uienpoolprijs van € 46,40 per 100 kilo in uitbetalingsweek 12.

De uienprijzen liepen naar mate het seizoen vorderde op van € 41,60 in week 48 tot € 48,80 in week 18. Stichting Uienpool Flevoland kijkt terug op een seizoen met mooie prijzen. “Onze deelnemers waren zeer tevreden met deze prijzen”, stelt poolvoorzitter Evert Brommer.

Lage opbrengsten

De stichting is een van de weinige nog echt traditionele uienpools. Ze zetten over een periode van 8 maanden de uien af in een gelijkmatig patroon van zo’n 25%. Echter liep dit seizoen 2018-‘19 de uienpool tot en met week 20, omdat na week 20 geen uien meer zijn geleverd. Het seizoen typeert zich met een droge, hete zomer waardoor de opbrengsten zeer laag uitvielen in heel Noordwest-Europa. Daarnaast waren de grofteverschillen landelijk gezien groot. Stichting Uienpool Flevoland heeft geen onderscheid gemaakt in grofte. Het percentage 60 millimeter opwaarts was gemiddeld 42%.

Toeslag met GlobalGap

Het tarrapercentage was gedurende de looptijd van de uienpool redelijk stabiel en komt gemiddeld uit op 6,96%. Dat is iets minder dan vorig jaar (2017-’18: 7,06%). De deelnemers met een GlobalGap-certificaat ontvangen een toeslag van € 250 per deelnemer.

Brommer: “We hebben gemerkt dat er in afzet meer vraag was naar GlobalGap. Ook het aantal telers bij ons in de pool met GlobalGap is gestegen. Over aantallen en/of hoeveelheden doen we geen uitspraken.” De stichting doet met verschillende afnemers in het land zaken.