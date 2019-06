Uienexport eind mei op dieptepunt

De export van Nederlandse uien was in de laatste week van mei 4.220 ton, volgens de jongste gegevens van GroentenFruit Huis.

Het was het kleinste weekvolume dat in het lopende seizoen is gemeten. Ook in de voorgaande 5 exportseizoenen is de weekexport nooit zo gering geweest. Weliswaar gaat het om een voorlopig resultaat, in de eindfase van het uien-exportseizoen worden de weekcijfers dikwijls iets bijgesteld.

Alle exportuien zijn tot nog toe verscheept

Toch ligt het kleine exportvolume in lijn met de trend die in de periode na de jaarwisseling is ingezet. Tot en met december lag de uienexport slechts 2% onder het gemiddelde resultaat in de voorgaande 5 seizoenen, daarna was het verschil gerekend tot en met de verslagweek 43% minder, ofwel 175.000 ton. Het totaal van de uienexport tot en met week 22 was 802.000 ton, volgens marktdeskundigen het totale voor de export beschikbare volume in dit seizoen.

Driekwart van de export ging eind mei naar landen binnen Europa, waarvan Groot-Brittannië een derde voor zijn rekening nam. De hoeveelheid van 980 ton uien die verscheept werd naar bestemmingen overzee ging voor twee derde naar Afrika.