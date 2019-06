Syngenta heeft nieuw zaadbehandelingsfungicide

Middelenfabrikant Syngenta Crop Protection lanceert een nieuw zaadbehandelingsfungicide, genaamd Vayantis.

Deze is ontwikkeld voor granen, sojabonen, koolzaad en mais.

Vayantis bevat de actieve stof picarbutrazox. Dit is een nieuwe actieve stof, uit een nieuwe chemische groep. De stof bestrijdt diverse schimmelziektes als Pythium en phytophthora. De stof zorgt voor een betere kieming en daardoor voor hogere stabiele opbrengsten. De kracht van het product is vooral zijn werking tegen Phytium, omdat die schimmel nog wel eens opduikt in teeltsystemen gebaseerd op no-tillage (geen grondbewerking). De actieve stof is ontwikkeld door het bedrijf Nippon Soda, en wordt nu door Syngenta wereldwijd gedistribueerd.

Toelating waarschijnlijk volgend jaar

Michiel de Jongh, Global Head van Syngenta Seedcare is opgetogen dat Syngenta Vayantis aan zijn productfolio heeft kunnen toevoegen. Het vormt een mooie aanvulling op hun andere stoffen met phythium-werking, waaronder azoxystrobin en mefenoxam. Syngenta verwacht het middel in 2020 in de VS en Canada geregistreerd te krijgen voor toelating.