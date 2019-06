Stormschade vooral in Oostelijke agrarische sector

De hevige storm van dinsdagavond heeft vooral in het oosten van het land schade toegebracht in de agrarische sector.

Verzekeraar Interpolis kreeg ruim 200 schademeldingen, vooral in de glastuinbouw en schade aan daken. Een windhoos raasde door de omgeving Huissen.

In de akkerbouw is ogenschijnlijk weinig schade ontstaan. Vereinigte Hagel had woensdag eind van de ochtend geen enkele melding ontvangen. “Meestal inspecteren akkerbouwers de percelen zo snel mogelijk en melden ze direct schade”, weet directeur Jan Schreuder. “Dus ik denk dat het wel mee zal vallen.”

Regenval

De regenval viel mee. Verschillende akkerbouwers uiten hierover hun teleurstelling op Twitter. De droogte houdt immers maar aan.

Tevredenheid is er zeker ook over buien van bijvoorbeeld 5 of ook wel 15 millimeter, die de gewassen een mooie groeispurt geven bij de hoge temperaturen.

Aantal meldingen valt mee

Marien Boersma, directeur van verzekeraar Agriver, valt het aantal meldingen ook flink mee. “De storm hield stevig huis hier in de regio Hasselt. Bomen sneuvelden. Het spookte echt. De meldingen blijven vooralsnog beperkt tot een kas in Huizen, een klimaatstation in Dalfsen en een gerstperceel in Brabant. En grote schades worden altijd snel gemeld.”

Omgewaaide bomen

Het Verbond van Verzekeraars registreert ‘veel schade’, vooral door omgewaaide bomen, maar kan geen bedrag noemen. Dat komt doordat de windstoten en -hozen moeilijk in de modellen te gieten zijn die het verbond gebruikt.

Stichting Salvage is dinsdagnacht 28 keer uitgerukt om eerste hulp namens de gezamenlijke verzekeraars te bieden. Dat ging 19 keer om een omgevallen boom op een woonhuis of bedrijfspand, 4 meldingen hadden betrekking op enorme wateroverlast en 3 maal leidde blikseminslag tot brand.