Schieters in vroeg gezaaide bieten

Bieteninstituut IRS meldt dat op meerdere suikerbietenpercelen de eerste schieters zijn waargenomen. Ook zijn al schietende onkruidbieten gevonden.

Als gevolg van het relatief koude voorjaar is er een verhoogde kans op schieters bij vroeg gezaaide percelen. Rekenmodellen, gebaseerd op weergegevens, geven aan dat schieters verwacht kunnen worden bij percelen die in de eerste week van maart of eerder zijn gezaaid. Ook in later gezaaide percelen kunnen schieters gevormd worden. IRS adviseert om bietenpercelen regelmatig te controleren en schieters te verwijderen voordat ze zaad vormen dat problemen met onkruidbieten in latere teelten kan geven.