Risico op phytophthora in Noordoosten

Vooral de aardappeltelers in het noordoosten van het land moeten eind deze week rekening houden met een verhoogd risico op het ontstaan van phytophthora in de aardappelen.

Begin deze week was het risico wat groter in een brede strook van Zuidwest- naar Noordoost-Nederland. Later deze week blijft de phythopthora-druk het hoogste in het Noordoosten, blijkt uit de kaarten van adviesbureau Dacom Farm Intelligence, die het risico op phytophthora weergeven. In de rest van het land neemt het risico af naarmate de week vordert.

Infectiekansen landelijk hoog

De kaarten van de afgelopen weken kunnen de indruk wekken dat het rustig is dit jaar met phytophthora, zegt senior technisch export Cor Rijzebol van Dacom. “Maar juist in het afgelopen weekeinde zijn de infectiekansen landelijk hoog geweest en dit gedurende meerdere dagen. Aangezien er inmiddels al meldingen zijn vernomen van phytophthora, is het risico op nieuwe infectie reëler geworden. Op donderdag loopt de kans in het zetmeelaardappelgebied weer op.”

Gunstig weer

Ook adviesbureau Delphy meldt dat het gunstig weer is voor de ontwikkeling van phytophthora. Terwijl op sommige plekken bespuitingen niet zijn uitgevoerd vanwege de regen. Delphy raadt telers aan de percelen goed te controleren. Maar er zijn tot nu toe weinig meldingen binnen gekomen bij Delphy van phytophthora-aantastingen.