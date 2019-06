Risico op schimmelziekte phytophthora neemt toe

Vooral op donderdag 6 juni is het risico op phytophthora groot, maar nog niet in alle delen van Nederland.

Dat blijkt uit de eerste reeks infectiekaarten van Dacom Farm Intelligence voor dit seizoen.

Nu de aardappelen goed aan de groei zijn, is het weer zaak om het gewas zo nodig te beschermen tegen de schimmelachtige ziekte phytophthora. Daarom publiceert Boerderij de prognoses wekelijks.

‘Initiële phytophthora-druk is laag’

Cor Rijzebol, senior technical expert bij Dacom, verwacht dat het nog niet meteen zo’n vaart loopt met de ziekte. “Aangezien het vorig jaar een seizoen was met weinig problemen met phytophthora, kunnen we ervan uitgaan dat de initiële druk laag is”, legt Rijzebol uit. “Uiteindelijk zal phytophthora wel weer ergens de kop opsteken. Dan ligt het aan de weersomstandigheden hoe het seizoen verloopt. Voorlopig is het aan de droge kant en kunnen lokale buien het verschil maken.”

Bron: Dacom

Voor deze week zien we dinsdag 4 januari een paar stippen in het Zuid- en Noordoosten donker kleuren. Op woensdag 5 juni neemt het risico in het Zuidwesten wat toe. Donderdag 6 juni is de heftigste dag wat phytophthora-risico betreft, met uitzondering van het Zuidoosten en een groot deel van de Veenkoloniën. Vrijdag 7 en zaterdag 8 juni zijn alle stippen weer groen.