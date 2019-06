Record areaal zaaiuien van 27.840 hectare

De voorlopige areaalcijfers voor zaaiuien komen voor oogst 2019 uit op een record van 27.840 hectare. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

Het zaaiuienareaal groeit bijna 10% vergeleken met vorig oogstjaar toen het areaal 25.360 hectare besloeg. Het areaal poot- en plantuien krimpt ten opzichte van vorig jaar 1,5%, van 9.070 naar 8.930 hectare. Het totale uienareaal komt daarmee in 2019 uit op 37.230 hectare.

Ook het areaal consumptieaardappelen neemt toe, met 4,1% naar ruim 79.460 hectare. Het pootaardappel- en zetmeelaardappelareaal neemt toe naar respectievelijk 44.130 hectare (+1,3%) en 45.300 hectare (+0,6%).

Tarweareaal groeit na jaren daling

Waar het tarweareaal jarenlang een krimp liet zien, groeit het areaal in 2019 met bijna 9% tot 122.020 hectare, waarvan 113.040 hectare wintertarwe en 8.980 hectare zomertarwe. De areaalgrootte ligt nog steeds ruim onder het record uit 2008. Toen was het areaal wintertarwe 140.620 hectare en het areaal zomertarwe 15.890 hectare.

De uitbreiding van het tarwe-, uien- en aardappelenareaal wordt gecompenseerd door een krimp in het areaal gerst en suikerbieten. Deze gewassen leveren voor oogstjaar 2019 respectievelijk 6,2% en 6,3% in vergeleken met oogstjaar 2018. De arealen komen daarmee uit op 33.910 hectare (gerst) en 79.790 hectare (suikerbieten).

Record peenareaal

Niet alleen het zaaiuienareaal behaald een record. Ook het areaal winterpeen komt in 2019 op recordhoogte. Voor winterpeen is het areaal deze eeuw niet eerder zo groot geweest. Het CBS schat dat areaal voor oogst 2019 in op 6.930 hectare. Dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van vorig oogstjaar.