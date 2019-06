Pootgoedpool Q-potato dankzij vrije rassen op € 45,73

Pootaardappelhandelshuis Q-potato heeft in de pool een gemiddelde uitbetalingsprijs neergezet van € 45,73 per 100 kilo.

Dit is de gemiddelde prijs voor alle klassen en rassen bij herfstlevering, zonder vergoedingen voor bewaring en opzakken. Voor Spunta komt de prijs voor de klasse A tot en met S uit op € 45,06 per 100 kilo.

Lage opbrengsten door droogte

Het bedrijf profiteerde van het niet gebonden zijn aan vaste prijscontracten en ‘de juiste verkoopstrategie’. Wouter Mutsaers, mede-eigenaar van Q-potato, licht toe: “We hebben lang gewacht met het ventileren van onze prijzen richting klanten. Door de droogte waren de opbrengsten laag. Maar de stap van € 31 naar € 45 is groot.”

Q-potato liet wel weten wat het aanbod was, maar legde de afspraken pas op het laatst vast. “Omdat het aanbod zo kritisch klein was, kwamen we eruit met de prijzen.”

Gemiddeld 15 tot 20 ton in Zeeland en het Oosten

Of telers goed aan het pootgoed hebben verdiend, ligt aan de opbrengsten. “Vooral in Zeeland en het Oosten waren de opbrengsten met gemiddeld 15 tot 20 ton zeer laag”, weet Mutsaers. “Dan red je het niet, ook niet met de hoge prijzen. Wie heeft beregend haalde de 35 ton wel. Dan kun je een mooie financiële opbrengst voor je pootgoed realiseren.”

Het nieuwe seizoen is wederom bijzonder. “Het algemene watertekort is er nog steeds, in alle teeltgebieden van Nederland. We beginnen droger dan vorig jaar. Dat maakt het wel weer spannend.”