Pootaardappelen scoren goed in veldkeuring

De pootaardappelen doen het goed in de veldkeuring. Toch maakt keuringsdienst NAK zich zorgen over de ziektedruk.

“Gezien de verwachte mooie weersomstandigheden en de daarmee verwachte toename van gevleugelde bladluizen, plus de aanwezigheid van viruszieke planten in het veld, is de situatie zeer ongunstig te noemen.”

Veel viruszieke planten

De NAK heeft bijna 85% van de percelen voor de eerste keer gekeurd. Tot nu toe is 517 hectare pootaardappelen in klasse verlaagd. De verlagingen vinden voornamelijk plaats vanwege bacterieziek, maar de NAK-keurmeesters vinden ook veel viruszieke planten.

De klasseverlagingen tot en met week 25 komen overeen met 1,2% van het totale pootgoedareaal dat voor de veldkeuring is aangemeld. Daarmee scoort 2019 tot nu toe heel goed. De laatste tien jaar zijn er twee jaren die tot en met week 25 beter scoren op klasseverlaging dan 2019. Dat zijn 2015 (1%) en 2013 (1%). Vorig jaar scoorde zeer slecht met 5,9% klasseverlaging tot en met week 25. Toen had de NAK al 2.485 hectare pootaardappelen gedeclasseerd.

Veldkeuring 2009 was drama

Maar het kan nog erger. De veldkeuring van 2009 was een drama. Tot en met week 25 had de NAK al 11% van het areaal in klasse verlaagd. Toen lag het aandeel afkeuringen op 1,2%. In de jaren daarna schommelde het aandeel afkeuringen aan het eind van week 25 tussen 0,1 en 0,7%. Ook wat betreft afkeuringen doen de pootaardappelen het goed in de veldkeuring van dit jaar met 0,3% van de percelen die niet meer gebruikt mogen worden als uitgangsmateriaal.