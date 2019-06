Planet Proof verhoogt kostprijs aardappelen met 2,46 cent

Het keurmerkt PlanetProof verhoogt de kostprijs voor aardappelen met 2,2 cent per kilo.

Dat heeft het CLM uitgerekend in opdracht van het ministerie van LNV. CLM berekende de meerkosten voor consumptieaardappelen, appels en tomaten. Telen onder PlanetProof brengt verschillende soorten extra kosten met zich mee, meerkosten in verband met duurdere middelen, extra teeltmaatregelen en certificering.

Duurzamer middelengebruik

PlanetProof werkt met lijsten van niet toegestane stoffen (lijst A) en aandachtstoffen (lijst B), waarvoor maluspunten worden gegeven, en van groene/laag-risico middelen, waarvoor bonuspunten kunnen worden verkregen. Telers maken, afhankelijk van hun voorkeur en de weersomstandigheden, per jaar een keuze voor de inzet van middelen. Daarnaast geldt een jaarlijkse maximum kilo-norm voor het gebruik van de middelen. Op deze manier realiseren de telers een duurzamer middelengebruik.

Duurder en arbeidsintensiever

De in PlanetProof toegestane stoffen en methoden zijn gemiddeld genomen duurder en arbeidsintensiever dan de niet-toegestane stoffen en aandachtstoffen (waarvoor maluspunten worden gegeven). Vaak moeten de telers in een teelt duurdere middelen kiezen om bínnen de werkzamestofnorm te blijven; goedkopere middelen zoals de herbicide Boxer worden in een te grote dosering toegepast en doen daardoor een te grote aanslag op de werkzame stof-ruimte. Nemathorin is een optie voor Vydate en Revus in plaats van bijvoorbeeld mancozeb.

Opgeteld zijn de meerkosten in aardappelen door PlanetProof € 857 per hectare, wat neerkomt op 2,14 cent per kilo. - Foto: Peter Roek

Gemiddeld 35% meer

Waar het middelenpakket in de gangbare teelt van tafelaardappelen wordt begroot op gemiddeld € 700 per hectare komt het middelenpakket voor de PlanetProof-teelt naar schatting van telers en adviseurs op gemiddeld 35% meer, ofwel € 945 per hectare, € 245 per hectare meer.

Extra teeltmaatregelen

Ook moeten telers extra teeltmaatregelen toepassen, zoals verplichte gewasbemonstering (€ 200 per bedrijf), SKL-keuring van dee spuit om de 2 jaar in plaats van 3 jaar (€ 50 extra), BOS-systeem (€ 300 per jaar), keuring kunstmeststrooier (€ 200 per 4 jaar), positieve organischestofbalans (mislopen drijfmesten aanvoer compost, € 450 per hectare). Al met al raamt CLM dit op € 563 per hectare. Certificering, dus 2 audits, afdrachten en aanmeldkosten, kosten omgerekend naar hectare € 49.

Meerkosten € 857 per hectare

Opgeteld zijn de meerkosten in aardappelen door PlanetProof € 857 per hectare, wat neerkomt op 2,14 cent per kilo. CLM telt daarbij een PlanetProof-bonus van 15% op, zodat de meerkosten uiteindelijk op € 985 per hectare uitkomen, wat neerkomt op een meerprijs van 2,46 cent per kilo.

Een soortgelijke berekenening is er ook voor tomaat en appel. Voor tomaat is de kostprijsverhoging 0,69 cent per kilo, voor appels 2,21 cent per kilo.

Beloning voor extra bovenwettelijke eisen

Verschillende maatschappelijke organisaties bepleiten een beloning voor de extra bovenwettelijke eisen. De supermarkten Jumbo, Aldi, Lidl en Plus stellen PlanetProof voor hun AGF als voorwaarde. Supermarkten zeggen daarvoor hun telers te compenseren voor de meerprijs, ook al betaalt de consument niks extra’s voor PlanetProof in de supermarkt. PlanetProof-aardappelteler Dingeman Burgers uit Zevenbergschen Hoek zegt in de Volkskrant dat hij voor zijn PlanetProof-aardappelen van afnemer Superunie een plus van € 1.000 per hectare ontvangt, als compensatie voor de extra kosten.