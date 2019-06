Phytophthora-infecties in het Noordoosten

Op meerdere aardappelpercelen in het noordoosten van het land is phytophthora aangetroffen, meldt advies- en onderzoeksbureau Delphy.

In de omgeving Hardenberg is de infectie in het ras Frieslander vermoedelijk van buitenaf gekomen. In de Hansa’s in de omgeving van Peest komt de infectie waarschijnlijk vanuit de knol. Dat geldt ook voor de Avarna-aardappelen in de omgeving van Tynaarlo.

Voer bespuitingen kort na infectierisico uit

Delphy meldt dit, omdat dit betekent dat er phytophthorasporen in omloop zijn en het gewas bescherming nodig heeft in infectieuze omstandigheden. In verband met de snelle loofgroei moeten bespuitingen kort op de gevaarlijke momenten worden uitgevoerd. Voor telers iets om in de spuitintervallen rekening mee te houden.