PCA voorziet grote coloradokeverplaag

De coloradokever is bezig aan een gestage opmars in Vlaanderen.

Dat meldt het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA0 op de site Vilt.be. Kurt Cornelissen van het PCA verwacht dat de Vlaamse aardappelvelden dit jaar worden overspoeld met coloradokevers.

Hete zomer 2018

De groeiexplosie komt vanwege de hete zomer afgelopen jaar, gevolgd door de relatief warme winter. De kevers hebben veel eitjes kunnen leggen en de larven overleefden bij gebrek aan vorst. Ook spuiten telers hun aardappelen steeds vaker niet meer met een breedwerkend insecticide tegen bladluizen, maar met een selectief insecticide dat ook de natuurlijke vijanden zoals sluipwespen spaart. Deze insecticiden laten echter ook de coloradokevers ongemoeid.

Meer areaal

Wat de coloradokever ook in de kaart speelt, is de gestage areaaluitbreiding met aardappelen de afgelopen jaren. Dit maakt de verspreiding van de kever stukken gemakkelijker. Coloradokevers overwinteren immers altijd op de plek waar het jaar eerder aardappelen stonden. De eerste generatie die in mei boven de grond komt, voedt zich met de opslagplanten. Maar de tweede generatie coloradokevers moet bij gebrek aan voedsel verhuizen naar een ander veld. “Vroeger moesten ze echter ver zoeken naar een nieuw veld en tijdens die tocht stierven heel wat dieren. Nu is er als het ware altijd een aardappelveld om de hoek, zodat ze er probleemloos raken.”

Moestuintjes

Guy Depraetere, aardappelexpert van het Algemeen Boerensyndicaat denkt dat de schade bij professionele aardappeltelers mee zal vallen, doordat gericht bestrijden mogelijk is. Cornelissen voorspelt dat vooral burgers met moestuintjes geconfronteerd zullen gaan worden met kaalgevreten planten.