Op veel plekken phytophthoraweer

Vooral aardappeltelers in de noordelijke helft en in het zuidwesten van het land moeten dezer dagen alert zijn op phytophthora. Dat blijkt uit de infectierisicokaarten van Dacom Farm Intelligence voor deze week.

Phytophthorameldingen zijn bij Dacom nog niet binnengekomen, zegt senior technisch expert Cor Rijzebol.

“Door de week kijkend, zien we maandag wat gevaar in het westen van Zeeland, langs de noordelijke Noordzeekust en een stipje in West-Friesland. Dinsdag neemt het gevaar toe, van Zuidwest naar Noordwest, -midden en -oost. Vandaag is in het hele noorden van het land veel risico op de aardappelziekte en morgen eveneens in het Noorden, maar komen er stippen in het Zuidwesten bij. Vrijdag zien we vooral nog gevaar in de onderste helft van Zeeland en zaterdag zijn alle stippen weer groen.

Bron: Dacom

Just Hamming van CropSolutions kreeg een melding binnen van phytophthora in Limburg. “Het valt nog mee hoor, telers zitten er goed bovenop. Hier en daar zien we een aangetast blaadje.” Hij adviseert klanten om hun adviseur een ‘fingerprint’, een genenafdruk, van zo’n aantasting te laten maken. “Door te onderzoeken welke soort phytophthora het is, krijgen we de ziekte en de beste aanpak ervan beter in beeld.” De grote hoeveelheid aardappelopslag blijft een punt van aandacht, voegt Hamming toe.