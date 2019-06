Nieuwe Waalse bietenfabriek heeft vergunningen rond

De nieuwe Belgische bietentelerscoöperatie CoBT heeft alle vergunningen binnen voor de nieuwe bietenfabriek in Seneffe in Wallonië.

Daarmee is een belangrijke hobbel genomen voor de realisatie van de bietenfabriek, zegt Jean-Francois Gosse, adviseur strategie en financiering voor de CoBT en tevens directeur van adviesbureau Innovity. “De aanvraag van de vergunningen was een gecompliceerd proces. Maar de vergunningen zijn definitief, dus die kunnen niet meer worden aangevochten.”

1.253 bietentelers aangemeld

Vier akkerbouwers in België bedachten 2,5 jaar geleden een plan voor een nieuwe bietentelerscoöperatie: de CoBT (Coopérative des Betteraviers Transformateurs). De CoBT wil een suikerfabriek bouwen in Seneffe in Wallonië. Tot nu toe hebben 1.253 bietentelers zich aangemeld, die samen 1,236 miljoen ton bieten per jaar gaan leveren voor tenminste 10 jaar.

Er is 1,6 miljoen ton bieten nodig, zegt Gosse. “Dan kan de fabriek efficiënt draaien tijdens een campagne van 115 dagen, zodat de CoBT een goede bietenprijs kan betalen. De grootste prioriteit is nu om die extra bieten te contracteren. Dan komt de financiering ook rond.”

€ 46 miljoen vastgelegd

Volgens Gosse is nu € 46 miljoen vastgelegd door bietentelers en sympathisanten. De laatste groep bestaat uit telers die extra in de CoBT willen investeren en uit andere mensen, meestal uit de agrarische sector, zoals loonwerkers. “Dan zijn er nog andere aandeelhouders, vooral publieke investeringsmaatschappijen maar ook andere partners die in de CoBT willen investeren. Maar hun bijdrage blijft altijd onder die van de telers en de sympathisanten, zodat telers en sympathisanten een meerderheidsbelang houden in de CoBT.”

Total investering bedraagt € 327 miljoen

Daarnaast is van diverse kanten € 10 miljoen subsidie toegezegd, zegt Gosse. “Het doel is om € 57 miljoen via de telers en de sympathisanten binnen te krijgen. We streven naar een bijdrage van € 118 miljoen van alle aandeelhouders en de subsidie. Dan komt de externe bankfinanciering van nog eens € 209 miljoen ook rond. De totale investering bedraagt € 327 miljoen, inclusief het verwerven van de grond, de bouw van de fabriek en het startkapitaal dat nodig is om de fabriek draaiende te krijgen.”

Beslissing om te bouwen eind deze zomer

De CoBT heeft ook de organisatie rond. Er zijn vertegenwoordigers van telers en sympathisanten benoemd via 6 regionale afdelingen, die elkaar in mei hebben ontmoet. Eind juni volgt de eerste vergadering van de vertegenwoordigers. Gosse: “Die nemen de nodige beslissingen om de leveringsbetrouwbaarheid van de bieten te vergroten en om het ontbrekende kapitaal aan te trekken. De beslissing om de fabriek te bouwen moet aan het einde van de zomer worden genomen. Dan wordt ook het bestuur gekozen.”