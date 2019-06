Neonicotinoïden slechts bij kwart Belgische bieten

Slechts een kwart van het Belgische bietenareaal is ingezaaid met bietenzaad dat is behandeld met neonicotinoïden.

Veel telers vinden de eisen die aan het gebruik van dit zaad worden gesteld te bezwaarlijk. Door de beperkte belangstelling is het nog maar de vraag of België en de zaadleverancier een derogatieverzoek voor 2020 gaan indienen.

Ontheffing neonicotinoïden

Eind november besloot België middels een 120 dagen-regeling toestemming te verlenen voor het gebruik van neonicotinoïden bij de behandeling van suikerbietenzaad. Het gebruik van dit bietenzaad is toegestaan onder strikte voorwaarden wat betreft de vruchtwisseling. Onder meer mogen 2 jaar na de bieten geen bloeiende gewassen worden geteeld, waaronder aardappelen.

Driekwart koos voor Force pyrethroïde

“Of België komend jaar ook een derogatieverzoek indient voor het gebruik van met neonicotinoïden behandeld bietenzaad is nog maar de vraag”, stelt André Wauters van het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB). “Driekwart van de telers koos voor zaad behandeld met Force pyrethroïde, wat alleen effectief is tegen bodeminsecten. Behalve de minister dient ook de bietenzaadleverancier een ontheffing aan te vragen. Of hij dat gezien het beperkte areaal interessant vindt, is nog maar de vraag”, aldus Wauters.