Nederland verkoopt meer pootgoed in EU

Nederland heeft tot en met mei meer pootgoed verkocht binnen de Europese Unie (EU) dan in dezelfde periode vorig jaar. Met name de Belgen kochten hier meer uitgangsmateriaal.

De totale afzet van Nederlandse pootaardappelen steeg in mei naar in totaal 423.136 ton, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO). Deze hoeveelheid is een fractie groter dan een jaar geleden. Met name de Belgen kochten veel meer Nederlands uitgangsmateriaal; plus 15% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. De Duitsers daarentegen importeerden dit jaar zo’n 5% minder aan nieuwe poters. Een opvallende daling is er ook in de afzet naar Denemarken, waar minder dan de helft van voorgaande jaren is verkocht.

Lees verder onder de grafiek.

Italië en Frankrijk

In mei gingen werd nog iets meer dan 18.000 ton Nederlands pootgoed geëxporteerd naar een EU-lidstaat. Bijna 14.000 ton daarvan had België als bestemming. Duitsland volgde op grote afstand met een import van minder dan 2.500 ton. Kleinere hoeveelheden gingen nog naar onder meer Italië en Frankrijk.

Uitvoer buiten de EU

Buiten de EU ging er nog wat pootgoed naar Oezbekistan en Oekraïne. De afzet naar laatstgenoemde liggen voor het eerst in 5 jaar weer eens boven de 2.000 ton. De afzet naar Oezbekistan daarentegen valt in het niet bij vorig jaar. Dit jaar is er zo’n 2.300 ton naar dat land geëxporteerd, terwijl de teller vorig jaar uiteindelijk uitkwam op bijna 16.000 ton.

Droogte

Met de export van mei is de Nederlandse export in het afgelopen seizoen toch boven de 700.000 ton gekomen. Vergeleken met de afgelopen jaren is de uitvoer weliswaar kleiner, maar gezien de problemen met de droogte vorig jaar is deze uitkomst een flinke meevaller. Bovendien liggen de prijzen die de pootgoedtelers ontvangen voor hun product op een absoluut record.