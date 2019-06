NAK vangt opnieuw veel bladluizen

Ook bij de tweede afklop zijn zeer veel virusoverbrengende bladluizen gevangen, meldt keuringsdienst NAK.

Een zeer ongunstige situatie voor de pootaardappeltelers, die dus bovenop de selectie van zieke planten en de luizenbestrijding moeten zitten om Y-virus te voorkomen. De belangrijkste virusoverbrenger, de groene perzikbladluis, komt in vrijwel alle teeltgebieden in grote aantallen voor.

Ook delen met minder grote luizendruk

De vectorendruk is dit jaar beduidend hoger dan in voorgaande jaren. De druk is veruit het grootst in de Noordoostpolder, gevolgd door Zuidoost-Friesland/West-Drenthe en daarna Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. In Zuid-Drenthe/Overijssel, de Veenkoloniën en Noord-Holland Midden is het juist relatief rustig op luizengebied.