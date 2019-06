Minimale uienafzet met 1.300 ton in week 23

De afzet van uien is minimaal. Volgens voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis is in de eerste week van juni (week 23) slechts 1.306 ton uien afgezet. In de afgelopen 5 seizoenen werd niet eerder in een week zo weinig geëxporteerd.

De voorgaande 2 seizoenen werd in week 23 respectievelijk 16.762 en 14.409 ton geëxporteerd. De uien zijn niet meer beschikbaar, waardoor dit afzetseizoen relatief vroeg als een nachtkaars uitgaat. De landen die in de eerste week van juni nog wat uien ontvangen, zijn Guinee (354 ton), Sierra Leone (173 ton), Jamaica (148 ton), Liberia (113 ton) en Guyana (101 ton). De afgelopen drie 3 seizoenen stond in week 23 de teller boven 1 miljoen ton uien die zijn afgezet. De uitvoer voor seizoen 2018-’19 haalt tot en met week 23 met moeite 803.088 ton. Gemiddelde weekexport fors onder langjarig gemiddelde De gemiddelde weekexport ligt na de jaarwisseling op 9.945 ton. Dat is beduidend lager dan het 5-jarig gemiddeld, welke uitkomt op 18.115 ton in de tweede helft van het exportseizoen tot en met week 23. In de eerste helft van het afzetseizoen is de gemiddelde weekexport ruim 22.000 ton. Daarmee komt de gemiddelde weekexport iets onder het 5-jarig gemiddelde van 22.561 ton uit.