Luizen blijven weg uit bieten tussen gerst

De suikerbieten die in een 3 meter brede strook zijn gezaaid tussen zomergerst hebben geen last gehad van insectenschade dit voorjaar. Dat is te zien in Lelystad op de proeftuin Agroecologie & Technologie van Wageningen UR.

WUR-onderzoeker Dirk van Apeldoorn verklaart dat doordat de zomergerst eerder boven staat dan de suikerbieten. Dit zei hij maandag 17 juni op een bijeenkomst van de Brancheorganisatie Akkerbouw en WUR. “We zagen dit voorjaar nauwelijks luizen in de bieten. Dat komt omdat er volop natuurlijke vijanden aanwezig waren in de zomergerst toen de bieten werden gezaaid. We hebben hier zomergerst naast de bieten gezaaid, maar ik denk dat het beschermende effect in de bieten door de natuurlijke vijanden nog sterker zou zijn geweest als we er wintergerst naast hadden geteeld.”

Minder chemische gewasbeschermingsmiddelen

De overheid wil dat akkerbouwers minder chemische gewasbeschermingsmiddelen gaan gebruiken, schrijft landbouwminister Carola Schouten in haar Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. De BO-Akkerbouw streeft naar hetzelfde, staat in het Actieplan Plantgezondheid van de BO. WUR onderzoekt op de proeftuin diverse methoden om dit te bereiken. Zo worden onder andere mengteelten en strokenteelten onderzocht. Ook worden diverse strategieën voor de grondbewerking met elkaar vergeleken en diverse strategieën met een beperkte toepassing van chemische middelen.

De zomergerst beschermde de bieten tegen luizen. - Foto: WUR

Geen neonicotinoïden

Dit jaar bevatte de coating van het bietenzaad voor het eerst geen neonicotinoïden, vanwege een verbod in de EU. In de praktijk hadden bieten meer last van insectenschade in het voorjaar. Ook moesten telers vaker spuiten tegen insecten. Op de proeftuin zijn de suikerbieten in een 3 meter brede strook gezaaid tussen stroken zomergerst. Van Apeldoorn: “Deze proef is aangelegd op het biologische deel van de proeftuin. We zagen hier nauwelijks luizen. Op het gangbare deel hebben we strokenteelten aangelegd van aardappelen met kool. Daar zie je dat beschermende effect veel minder. Dat komt omdat de aardappelen later worden gepoot en minder natuurlijke vijanden aantrekken.”

Naast gras

In de proeftuin staan ook aardappelen in stroken naast gras. Van Apeldoorn: “De stroken gras vormen een barrière voor de verspreiding van phytophthora en zorgen voor wind in het aardappelgewas.”

42 hectare met strokenteelt

WUR heeft in samenwerking met het biologische bedrijf ERF een proef van 42 hectare aangelegd met strokenteelt op het biologische bedrijf. Van Apeldoorn: “Daar hanteren we stroken van 6, 12, 24 en 48 meter als referentie. De strokenteelt blijkt in de praktijk goed te werken. Er zijn wel een paar beperkingen. Het uitrijden van mest met sleepslangen is een probleem. Met beregenen pak je ook gewassen die het water wellicht niet nodig hebben. En soms komt de breedte van één van je machines niet uit met de breedte van de stroken en moet je die aanpassen.”