Laag phytophthorarisico door hitte

De hoge temperaturen van deze week zorgen ervoor dat de schimmelachtige ziekte phytophthora weinig kans maakt om toe te slaan in de aardappelen.

Sterker nog; menig infectie zal uitbranden door het zonnige, hete weer. Gezien de zomerse weersverwachtingen, zal de schimmeldruk voorlopig niet toenemen.

Rustig weer

De wekelijkse waarschuwingskaartjes van adviesbureau Dacom Farm Intelligence vertonen slechts hier en daar een verkleurd stipje. “We zien enkele risico’s kansen in het Zuidwesten”, licht Richard Nijenstein van Dacom toe. Dit gaat om de woensdag, donderdag en vrijdag. Verder zijn de kaartjes mooi groen; rustig weer dus. Nijenstein: “Die risico’s die we zien op de kaartjes worden veroorzaakt door de weersverwachting die duidt op een hoge relatieve luchtvochtigheid gedurende een aantal uren.”

Het phytophthorarisico voor deze week. - Bron: Dacom

Risico op besmetting

Dit seizoen zagen we vooralsnog vooral in het Noorden en het Zuidwesten van Nederland stipjes donkergroen en rood kleuren. Adviesbureau Delphy meldde medio juni diverse phytophthora-infecties in de Noordoostelijke aardappelteelt. Door heftige regenbuien was het niet altijd mogelijk om het gewas snel genoeg te beschermen tegen de ziekte. Bovendien groeit het aardappelloof het hardst in juni. Het risico op een besmetting is dan dus ook groot.

Voorlopig is er dus geen vuiltje aan de lucht. Komt bijzonder goed uit voor gewassen die zijn beschadigd door regen of hagel.