LTO Akkerbouw-voorman stapt uit Stichting Mestafzetcontrole

Jaap van Wenum, voorzitter van LTO Akkerbouw, is uit het bestuur van Stichting Mestafzetcontrole (MAC) gestapt.

Hij is het niet eens met de inhoud van het certificeringssysteem Keurmest. De akkerbouwvoorman heeft dat donderdagavond bekend gemaakt bij het bestuur. Dat was ruim een dag nadat MAC de conceptteksten voor certificering van de mestketen bekend maakte.

Taken van de overheid

Volgens Van Wenum was hij niet op de hoogte van publicatie en was er nog volop discussie gaande over de inhoud voor de akkerbouw. “Het akkerbouwdeel past ons niet zoals het nu is gepubliceerd. Dat de mestketen dichtgelegd wordt en fraude aangepakt zijn wij ook voor. Maar we gaan geen taken van de overheid op ons nemen. Er staat al van alles geregistreerd over mest bij RVO.nl en dan vind ik het onzin om dat ook nog in een certificering op te nemen.”

Handhaving nodig

Wat Van Wenum betreft is certificering alleen aan de orde voor bovenwettelijke taken en niet voor zaken die de overheid moet handhaven. “Bovendien bepaalt de toeleverancier niet hoe de afnemer zich moet certificeren, dat zou Albert Heijn ook niet accepteren”, aldus Van Wenum. “We snappen dat fraude uit de mestketen moet verdwijnen en daar hebben wij ook belang bij. Maar certificeren lost fraude niet op, daarvoor is handhaving nodig.”