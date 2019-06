Kamer: optreden tegen Skal om niet-toegelaten middelen

Verschillende partijen in de Tweede kamer vinden dat opgetreden moet worden tegen Skal, nu is gebleken dat de certificeerder voor biologische producten een oproep van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in de wind heeft geslagen om niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen van de meststoffen-lijst te halen.

PvdA’er Moorlag, die na de eerste berichten over de niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen op de Skal-meststoffenlijst ook al aan de bel trok, zegt dat het van ‘het grootste belang’ is voor de biologisch ondernemers dat Skal aanwijzingen van NVWA opvolgt. Mensen moeten er zeker van kunnen zijn dat producten die als biologisch voedsel op markt wordt gebracht, zijn geteeld binnen de wettelijke voorschriften en de certificeringseisen. Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard.” Ik heb hier veel vragen over Helma Lodders, VVD CDA’er Maurits von Martels zegt het ‘heel verwerpelijk’ te vinden dat de Skal-lijst niet-toegelaten bestrijdingsmiddelen bevat. “Skal Biocontrole dient zich in te zetten als onafhankelijk toezichthouder voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten. Indien dit niet waargemaakt kan worden, moet NVWA snel en streng optreden.” Toelating biologische gewasbeschermingsmiddelen op agenda Kamer VVD’er Helma Lodders zal de kwestie aan de orde brengen tijdens het debat over gewasbeschermingsmiddelen (donderdagavond 6 juni). Zij vindt het zorgelijk en niet goed dat een controlerende organisatie als Skal zich niet aan de wet houdt. “Dat ondermijnt het gezag.” Handelen en doorpakken, is haar devies. “Ik heb hier veel vragen over”, zegt Lodders. Barry Madlener van PVV vraagt zich af of er risico’s zijn voor mens en milieu. Hij wil van de minister weten waarom NVWA kennelijk niet handhaaft. De toelating van biologische gewasbeschermingsmiddelen is een van de onderwerpen die donderdag op de agenda staat bij het algemeen overleg tussen de Tweede Kamer en minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).