HZPC betaalt recordprijs pootgoed van € 42,22

Aardappelhandelshuis HZPC betaalt een (definitieve) recordprijs voor pootaardappelen.

De definitieve pootgoedprijs voor oogst 2018 is vastgesteld op € 42,22 per 100 kilo. Dat is € 10,57 meer dan het handelshuis in 2017 betaalde. Daarmee is de pootgoedprijs die de Nederlandse telers ontvangen hoger dan in de afgelopen jaren.

Begin maart werd een prognose afgeven van €41 per 100 kilo. Lilian Escalon, directeur Europa, geeft aan dat de uitbetalingsprijs voor de gemiddelde teler uitkomt op de hoogste financiële hectare-opbrengst in de geschiedenis van HZPC. Dat is net iets boven het vorige record van oogst 2010.

Grote verschillen door droogte

De droogte in teeltjaar 2018 zorgde voor lagere hectare-opbrengsten dan andere jaren. Door de droogte zijn er grote verschillen ontstaan in financiële opbrengsten tussen gebieden en tussen individuele pootgoedbedrijven.

1 poolsysteem voor alle rassen

De pootgoedaardappelmaten worden uitbetaald volgens 1 poolsysteem voor alle rassen. Voor de individuele rassen is de uitbetalingsprijs niet direct gerelateerd aan de verkoopprijs van een ras. Wel is de moeilijkheidsgraad van een ras in de pootgoedteelt en de gemiddelde opbrengst van een ras gerelateerd ten opzichte van de andere rassen.