Gunstige eerste veldkeuring van pootaardappelen

De pootaardappelen zijn goed door de eerste veldkeuring gekomen. Maar de keuringsdienst NAK verwacht dat het percentage afkeuringen en klasseverlagingen gaat toenemen.

De NAK heeft in de eerste veldkeuring van dit jaar slechts 33 hectare pootaardappelen in klasse verlaagd of afgekeurd (tot en met week 24). Er is 0,3% van het pootgoedareaal in klasse verlaagd en 0,1% is afgekeurd voor gebruik als uitgangsmateriaal. Dat is veel beter dan in voorgaande jaren. In 2018 was 1.082 hectare pootgoed in klasse verlaagd tot en met week 24. Dat was 2,6% van het areaal. Er was toen 0,5% afgekeurd. In 2017 was in dezelfde periode 412 hectare verlaagd (1%) en 0,1% van het areaal was afgekeurd.

Oriënterende keuring

Technisch coördinator Jan Eggo Hommes van de NAK maakt wel de kanttekening dat de eerste veldkeuring een oriënterende keuring is. “Dan kijken de keurmeesters vooral naar de naleving van het hygiëneprotocol, de stand van de gewassen, de identificatie en of de pootgoedpercelen goed zijn gescheiden van elkaar. Voor erwinia wordt wel gekeurd op de normen. Voor virus doen de keurmeesters alleen waarnemingen. Na de langste dag wordt het pootgoed ook voor virus op de normen gekeurd.”

Ik verwacht dan ook dat het aandeel verlagingen en afkeuringen gaat toenemen

Meer secundair virus

De keurmeesters zien meer secundair virus in de pootaardappelen dan vorig jaar, zegt Hommes. “Dat is niet onverwacht, want in de nacontrole is veel virus gevonden. Ik verwacht binnenkort een toename van primair virus, want er zijn al veel virusoverbrengende bladluizen. Ik verwacht dan ook dat het aandeel verlagingen en afkeuringen gaat toenemen.”

Er is tot nu toe weinig erwinia gevonden. Hommes: “Dat komt door het droge weer van vorig jaar en het pootgoed is onder goede omstandigheden geoogst. Er zijn in de toetsen vorig jaar dan ook weinig latente besmettingen gevonden.”