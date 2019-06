Gestage stroom aanvragen ‘groene’ middelen

In de afgelopen maand 2 nieuwe middelen. Het gaat om het middel CoStar WG en Serifel.

Aanvragen voor ‘groene’ middelen blijven gestaag binnenkomen bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Ook afgelopen maand zijn 2 nieuwe ‘groene’ middelen toegelaten. Daarbij ging het om middelen op basis van 2 bacillussen. De ene Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki SA-12. De andere Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600.

Insecticide

Het middel CoStar WG met Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki SA-12 is een wederzijdse erkenning op basis van een toelating uit Italië. Het is een insecticide dat werkt tegen rupsen in diverse groenten en kruiden te gebruiken in bedekte teelten. Bacillus thuringiensis is van nature aanwezig in de bodem en op bladeren, toedienen van het middel verhoogt de concentratie. De bacterie maakt een toxine aan dat in combinatie met spijsverteringssappen van de rups de darm aantast. De rupsen stoppen met eten en gaan dood. Het voordeel van de Bacillus thuringiensis is dat deze heel specifiek werkt; hij heeft wel invloed in rupsen, maar werkt niet in andere insecten zoals bijvoorbeeld bijen.

Serifel

Ook toegelaten werd Serifel op basis van een nieuwe actieve stof uit 2016: Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600. De bacterie werkt als fungicide en wordt toegelaten voor gebruik in enkele vruchten en groenten. Bij preventief gebruik verspreidt de bacterie zich over de wortels van de (kiem)plant, wat voorkomt dat een schimmel zich er kan vestigen. De bacterie komt algemeen voor in het milieu en produceert geen ziekteverwekkers of ziekteverwekkende residuen.