Gele roest zet door in wintertarwe

De aantasting van gele roest is deze week op beide locaties van Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) verder toegenomen.

Dat blijkt uit de graanziektebarometer van SPNA. Het ras Benchmark is het meest aangetast. Op proefboerderij Ebelsheerd in het Oldambt (Gr.) is de druk van gele roest het heftigst. Daarnaast is op proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl (Fr.) in het ras Bergamo wat lichte bruine roest gezien. De aantasting van septoria valt nog steeds erg mee.

Veel luizen in de tarwe

Verder valt het de SPNA-onderzoekers op dat er zeer veel luizen in de tarwe te zien zijn. Ook de larve van het graanhaantje is aanwezig, maar vraatschade valt vooralsnog mee. Op beide locaties beginnen de eerste rassen te bloeien.