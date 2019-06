Frans suikerbedrijf Tereos ziet verlies vertienvoudigen

Het tweede suikerbedrijf ter wereld heeft zwaar te lijden gehad onder de lagere suikerprijzen.

Het grootste Franse suiker- en ethanolbedrijf Tereos leed in het boekjaar tot eind maart € 242 miljoen verlies. Dat is ruim 10 keer zoveel als in de voorafgaande financiële periode. Het operationele resultaat bleef wel positief, namelijk € 275 miljoen. De omzet daalde met € 334 miljoen naar € 4,4 miljard.

Suikerprijzen lager

Tereos heeft zwaar te lijden gehad onder de lagere suikerprijzen. Die zijn verantwoordelijk voor € 200 miljoen van de omzetdaling. Daarnaast had Tereos ook te kampen met een fors lagere oogst door de aanhoudende droogte van afgelopen zomer. “Dat zie je terug in onze resultaten,” zegt bestuursvoorzitter Alexis Duval. Hij stelt dat de winstdaling ook vrijwel geheel veroorzaakt wordt door de lagere omzet. “Als je naar de Europese suikeractiviteiten kijkt, dan zijn wij één van de weinige ondernemingen die er in deze moeilijke periode in geslaagd is het operationele resultaat licht positief te houden.” Voor het lopende jaar doet Tereos geen voorspellingen hoewel het wel hoopt te profiteren van de hogere suikerprijzen in de EU.

Schorsing bestuursleden

De groep, naar eigen zeggen het tweede suikerbedrijf ter wereld, zag de schuldenlast per eind maart toenemen van € 2,35 miljard vorig jaar naar € 2,5 miljard nu. Die schuldenberg is één van de voornaamste redenen voor een ‘opstand’ door een groot aantal leden van de coöperatie. Dat leidde tot een schorsing van enkele bestuursleden, rechtszaken en andere problemen die nog steeds niet helemaal de wereld uit zijn.

Ledenbijeenkomst

Tereos kijkt al een tijd naar opties om het kapitaal open te stellen voor derde partijen. “We hebben er al gedeeltelijk naar gekeken maar niet zo volledig als we hadden gewild,” aldus Duval met een verwijzing naar de conflicten met de leden. “We zullen er nu, als de leden daarmee instemmen, over praten op de algemene vergadering.” Die ledenbijeenkomst van Tereos staat op de agenda voor 26 juni.