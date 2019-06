Flinke uitval in groot areaal pas gezaaide witlofwortels

Naar schatting moet zo’n 300 tot 400 hectare pas gezaaide witlofwortels worden overgezaaid in oostelijk Flevoland, de Noordoostpolder en Noord-Holland. Het betreft vooral percelen die rond Hemelvaartsdag gezaaid zijn en zo’n 10 dagen later gekiemd waren of net boven de grond stonden.

Vrij zware regenbuien tijdens het pinksterweekend hebben op grote schaal gezorgd voor uitval in pas gezaaide witlofwortels. Een klein deel is weggespoeld, andere kiemplanten zijn weggevallen door zuurstofgebrek, schimmelaantasting of inspoeling van bodemherbiciden. Volgens een schatting van Bart Hesen van ChicoGrow op de website van Nieuwe Oogst gaat het om 300 tot 400 hectare, zo’n 20 tot 25% van het witlofareaal in oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder. Loonbedrijf Dun in Rutten (Fl.) schat eenzelfde areaal.

’3 percelen overzaaien’

Geert Langerak van witlofkwekerij LOF. spreekt over 3 percelen die bij hen overgezaaid moeten worden, dat betreft 10 tot 15 hectare. “Dat valt nog mee en overzaaien kan, al wordt het natuurlijk wel kritisch. Dus, ja, we hebben schade en extra kosten en het is spannend of het op tijd lukt om over te zaaien, want de grond moet er ook weer geschikt voor zijn. Dan moeten we nog afwachten of straks voldoende rijpe wortels van die percelen zullen komen. Er heerst hier geen paniek, maar er is wel wat aan de hand.”

De beslissing tot overzaaien zal snel genomen moeten worden, want de tijd om nog te kunnen overzaaien dringt. Zaaien na 15 juni betekent een kort groeiseizoen en normaal gesproken dunnere wortels. Gemiddeld hebben de latere rassen die het nu betreft toch zo’n 5 maanden groeiseizoen nodig, dan wordt het rooien half november. Dat kan, maar er kan ook gekozen worden voor rassen met een kortere groeiperiode. Alleen heeft dat dan weer gevolgen voor het trekschema bij de forceerbedrijven. In hoeverre de huidige situatie gevolgen zal hebben voor de uiteindelijke hoeveelheid wortels die in het najaar van het veld zullen komen, valt nog niet te zeggen.