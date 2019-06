Flevo Onions bewaarpool betaalt € 43,35 op week 14

De uienbewaarpool van Flevo Onions komt over seizoen 2018-’19 op een resultaat van € 43,35 per 100 kilo, op week 14.

“Ik denk niet dat iemand ooit zo’n hoog bedrag heeft meegemaakt”, zegt poolbeheerder Remko Wilms van Waterman Onions. “Het was een extreem spannend seizoen. Een casino is het altijd in de uienhandel, maar nu met heel grote inzet. Maar wie de uien had, heeft eraan verdiend.”

50% grofte

Die € 43,35 gaat over uien met 50% grofte en is inclusief GlobalGap-vergoeding, maar exclusief weegkosten. De bewaarpool liep vanaf week 43 tot in week 21. Voor rode uien is de poolprijs gekomen op € 44,21 per 100 kilo, op week 13, met dezelfde specificaties.

Forse bewaarstaffel

De poolcommissie bepaalt na afloop van de pool hoe het geld wordt verdeeld. Dit jaar is besloten tot een forse bewaarstaffel, waarmee het verschil tussen de eerst en laatst geleverde uien op € 6 komt. Ook grofte wordt, conform de markt, stevig beloond.

Uienverwerking bij Waterman Onions. - Foto: Ruud Ploeg

Het gewogen gemiddelde van 50% grof is als basis genomen. Daarboven komt 15 cent per procent grofte. Wie minder grove uien leverde, ziet het inkomen met 20 cent per procent slinken. Ter illustratie: 70% grof betekent plus € 3, maar bij 35% gaat er € 3 af.

Meer risico

“Langer bewaren betekent meer risico. Grover telen ook”, legt Wilms uit. “En toch is dat precies wat we van telers vragen. Als dat lukt, mag dat worden beloond. Telers, die ook in de poolcommissie vertegenwoordigd zijn, staan daar volledig achter.”

Vergeleken met de gemiddelde beursprijs, komt de pool er goed uit. “Voor de gele zaaiuien lag deze prijs over genoemde weken op € 40,65 en voor rode uien op € 38,97.”

In het begin waren er kiemlustige partijen die snel weg moesten. Ook kwam er, waarschijnlijk door beregening, wat meer fusarium en inwendig natrot voor. De kwaliteit was met 6% tarra erg goed dit jaar. “Grandioos, met een heel mooie kleur”, noemt de poolbeheerder het.

Remko Wilms, Waterman Onions:

Vooral Polen, Tsjechië en de Balkanlanden hadden veel nodig. Zelfs voor de tarra werd goed betaald

In het begin van de looptijd van de pool gingen de uien vooral naar Azië en Afrika. “Maar Azië viel snel af vanwege de prijs, zij konden goedkoper uien krijgen vanuit China. Afrika nam ook al snel afscheid en kwam niet terug, deels vanwege prijs. Na de jaarwisseling kwamen ze echter ook niet terug. Toen was het wachten op Oost-Europa. Uiteindelijk barstte de vraag in maart echt los. Vooral Polen, Tsjechië en de Balkanlanden hadden veel nodig. Zelfs voor de tarra werd goed betaald.”

Bewaren heeft geloond

De korte bewaarpool van Flevo Onions leverde dit seizoen € 31,27 per 100 kilo op. “Bewaren heeft dit jaar geloond, al was dat na de jaarwisseling even spannend. Maar de prijs schoot vanaf april omhoog en daar konden we van profiteren.”

Vergelijken met vorig seizoen is niet heel relevant, schetst Wilms. Maar aangezien het verschil tot de verbeelding spreekt, doet hij dat toch: “Vorig jaar lag deze prijs zo’n € 34 lager. Normaal praten we over halve centen verschil, nu ging het over stappen van € 5.”

Het weer is de baas

Wat betreft het komende seizoen is het weer de baas, stelt Wilms. “Er is toch meer gezaaid en de komende weken geven toch wel redelijk groeizaam weer. Maar wordt het vochttekort niet ingehaald, dan kan ook een kopie van oogst 2018 een scenario worden.”