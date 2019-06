Europees onderzoeksproject voor vlas

Onderzoek richt zich op bescherming van vlas tegen aantasting van schimmelziekten.

Elf Franse en Belgische universiteiten, onderzoeksinstellingen, sectororganisaties en bedrijven gaan de komende 4 jaar op zoek naar oplossingen om ziekten in de vlasteelt geïntegreerd te bestrijden. Dit project draagt de naam Phatoflax. Dat schrijft de site Vilt.be.

Bestrijding pathogenen in vlas

De betrokken partijen zijn Arvalis, Inagro, Ilvo, Linea, Terre de Lin, FytoFend, CRA-W, UGent, Université de Namur, Université de Picardie Jules Verneen de sectororganisatie ABV (Algemeen Belgisch Vlasverbond). Ze zullen milieuvriendelijke strategieën ontwikkelen om pathogenen in vlas te bestrijden. Het project Pathoflax ontvangt daarvoor € 1,4 miljoen steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor de Noord-Europese vezelvlassector, die wereldleider is. De provincie West-Vlaanderen en de Région Wallonnie dragen ook hun steentje bij.

Grensoverschrijdende samenwerking

Het project Pathoflax is gestart in januari 2019 en loopt 4 jaar. Het is het resultaat van een grensoverschrijdende samenwerking tussen vlastelers, bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen om de vlasteelt te beschermen tegen de aantasting van schimmelziekten die een negatieve invloed hebben op de opbrengst en kwaliteit van het vezelvlas. De focus ligt op de grondgebonden schimmel Verticillium dahliae, die verticiliumverwelking in vlas veroorzaakt. Die ziekte komt de laatste 10 jaar meer voor. Ze veroorzaakt aanzienlijke opbrengstverliezen waarvoor tot op heden geen effectieve oplossingen gevonden zijn.

Detectie van Verticillium

De projectpartners zullen in de eerste plaats onderzoeken in welke omstandigheden de ziekteverwekker zich ontwikkelt. Ze zullen de verspreiding en diversiteit van de schimmel bepalen in Vlaanderen, Wallonië en Hauts-de-France. Daarnaast willen ze vlastelers in staat stellen om de schimmel beter op te sporen. Een netwerk van laboratoria moet de landbouwers kunnen helpen bij de detectie van Verticillium.

Milieuvriendelijke bestrijdingsstrategieën

Bovendien moeten vlastelers de ziekte beter kunnen beheersen. Daarom willen de projectpartners milieuvriendelijke bestrijdingsstrategieën uittesten en de effectiviteit van antagonistische stammen en van elictoren (natuurlijke componenten die het afweersysteem van de planten bevorderen) evalueren. Ze zullen ook zoeken naar tolerante rassen en aangepaste teelttechnieken.

Frankrijk en België voorzien 80% van de wereldwijde productie van vezelvlas.