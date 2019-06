Eerste rechtszaak Roundup in Australië tegen Bayer

In Australië is een eerste rechtszaak tegen Bayer aangespannen over het mogelijk kankerverwekkende glyfosaat.

Een 54-jarige hovenier heeft de zaak aangespannen omdat hij een vorm van leukemie zou hebben gekregen door het gebruik van Roundup. Roundup is het bestrijdingsmiddel van Bayer dat glyfosaat bevat. Het werd in de jaren ‘70 op de markt gebracht door Monsanto. Dit bedrijf werd vorig jaar ingelijfd door Bayer. 20 jaar Roundup gebruikt De hovenier zou 20 jaar lang Roundup hebben gebruikt. ‘Roundup-producten zijn gevaarlijk voor de humane gezondheid en niet geschikt om te worden verkocht, vooral zonder gedegen waarschuwingen en aanwijzingen voor gebruik’, zo staat er in de documenten die zijn aangedragen voor de zaak. De aanklager vraagt schadevergoeding van Bayer voor het in gevaar brengen van het leven van de hovenier, verlies aan inkomsten, zorgkosten en ‘voor het straffen van het bedrijf voor het verkopen van een product dat niet veilig is’, zo zei de advocaat van de aanklager tegen persbureau Reuters. Bayer liet in een verklaring weten gehoord te hebben van de claim, maar nog geen processtukken te hebben ontvangen. Het chemieconcern benadrukte ook nu weer dat het vasthoudt aan de wetenschap. ‘Uiteindelijk, of je nu in de rechtbank bent, bij wetgevende instanties of in een maatschappelijke discussie, het is de wetenschap die zou moeten tellen’, aldus Bayer. 13.400 rechtszaken om Roundup in de VS In de Verenigde Staten staan er meer dan 13.400 rechtszaken op stapel. In 3 zaken zijn de eerste uitspraken gedaan door jury‘s, waarbij Bayer schuldig werd bevonden en de aanklagers een bedrag zou moeten betalen. Er volgt hoger beroep. De koers van Bayer leed amper onder het nieuws van de nieuwe rechtszaak. Ongeveer tegelijkertijd werd bekend dat de verkoop van de diergezondheidsportefeuille van Bayer is gestart. Verschillende investeerders zouden hun interesse al hebben getoond.