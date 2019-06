Eerste bladschimmels in suikerbieten gevonden

Op meerdere bietenpercelen op het Noordelijk zand, Noordelijk dal/veen en Oost-Brabant is de bladschimmel cercospora gevonden. Dat meldt de bladschimmelwaarschuwingsdienst van het IRS. Op een perceel in het Noordelijke dal/veen gebied is ook al stemphylium aangetroffen.

De bladschimmelwaarschuwingsdienst adviseert telers in deze gebieden alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren. IRS wijst erop dat het vanwege resistentiemanagement belangrijk is om alleen te spuiten wanneer vlekjes van 1 van de 5 bladschimmels in het perceel gevonden is. En dus niet eerder. Daarbij is het belangrijk een fungicide te kiezen op basis van de gevonden schimmelaantasting. Voer fungicidenbespuit uit bij cercospora-aantasting Bij een cercospora-aantasting moet er rekening mee gehouden worden dat het overgrote deel van de cercospora-isolaten in Nederland resistent zijn tegen strobilurinen. Kies daarom in geval van cercospora bij de eerste bespuiting voor een middel zonder strobilurinen. Voer een fungicidenbespuiting uit op een droog gewas met rechtopstaand, fris blad. Bietenblad dat slap hangt, neemt de fungiciden minder goed op.