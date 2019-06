EU: Crispr-Cas biedt veel voordelen

Over Crispr-Cas is meer debat nodig binnen de EU, vindt Europees commissaris Vytenis Andriukaitis.

Nieuwe gentechnieken zoals Crispr-Cas hebben grote voordelen voor de geneeskunde en de landbouw. Maar er leven zorgen over deze technieken bij de burgers. Daarom is meer debat nodig in de Europese Unie, vindt Europees commissaris Vytenis Andriukaitis voor Gezondheid en Voedselveiligheid.

Voordelen Crispr-Cas voor volksgezondheid en landbouw

Andriukaitis sprak op een informatiebijeenkomst in Wageningen over Crispr-Cas. Diverse wetenschappers maakten daar duidelijk dat deze gentechniek veel voordelen biedt voor de volksgezondheid en voor de landbouw. Andriukaitis ziet die voordelen ook, zei hij. “Zo is het al mogelijk om via Crispr-Cas tarwe te maken die geen glutenintolerantie veroorzaakt. Aardappelen produceren geen schadelijk acrylamide als ze te heet worden gebakken. In de geneeskunde kan een levenslange therapie worden vervangen door één behandeling met Crispr-Cas. Het is mogelijk resistentie bij bacteriën tegen antibiotica te vermijden. Het wordt mogelijk erfelijke ziekten weg te nemen uit het genoom.”

Maar er zijn ook zorgen over deze gentechnieken in de EU, constateert Andriukaitis. “Mensen vrezen dat de technieken verkeerd worden gebruikt. Dat mensen voor God gaan spelen. Er zijn ethische zorgen. Daarom is er meer debat nodig in de EU hierover.”

Europees commissaris Vytenis Andriukaitis: "De EU moet blijven investeren in nieuwe technieken, op wat voor terrein dan ook. Anders verdwijnt op termijn de deskundigheid daarover uit de EU. Daarom moeten we een open debat voeren over nieuwe gentechnieken." - Foto: AFP

Crispr-Cas valt onder GMO-wetgeving

Vorig jaar juli besliste het Europese Hof van Justitie dat nieuwe gentechnieken die het genoom veranderen (mutagenese) blijven vallen onder de huidige strenge regels voor genetische modificatie (GMO), die dateren uit 2001. Andriukaitis: “Het Hof volgde een louter juridische benadering. Maar er is wetenschappelijk ook wat over te zeggen. Daarom heeft de Europese Commissie wetenschappelijke instituten gevraagd hun bevindingen met nieuwe gentechnieken aan ons te melden. Ook heeft de Commissie de voedselautoriteit Efsa gevraagd deze nieuwe gentechnieken te beoordelen. En we hebben de input gevraagd van een commissie van deskundigen wat betreft de ethische aspecten van GMO.”

Weerstand moeilijk te begrijpen

Andriukaitis liet op de bijeenkomst duidelijk merken dat hij de weerstand tegen nieuwe GMO-technieken moeilijk kan begrijpen. “Het autoverkeer, vliegen, alcohol, tabak en zelfs aanvallen door dieren vergen vele mensenlevens per jaar. Er is nog nooit iemand gestorven aan het eten van GMO-voedsel. Voordat Roemenië in 2007 toetrad tot de EU werd daar GMO-soja geteeld en geëxporteerd naar de EU. Na de toetreding mocht het niet meer worden geteeld. Dat is niet uit te leggen.”

Maar Andriukaitis ging niet zo ver dat hij de huidige GMO-regels wil aanpassen. “Daar mag mijn opvolger zich over buigen. Maar ik constateer wel dat de EU moet blijven investeren in nieuwe technieken, op wat voor terrein dan ook. Anders verdwijnt op termijn de deskundigheid daarover uit de EU. Daarom moeten we een open debat voeren over nieuwe gentechnieken. Ook de wetenschappers moeten zich met dat debat bemoeien.”