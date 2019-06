CropSolutions: larven van trips nu aanpakken

De fase om larven van trips aan te pakken in de uienteelt is aangebroken.

In het Zuidwesten komen de tripslarven volgens het rekenmodel van Dacom Farm Intelligence dezer dagen uit de eitjes. Dat zegt Just Hamming van CropSolutions, die ermee werkt. In Flevoland gebeurt dit over een dag of 5. Eitjes van trips komen uit als de opgetelde etmaaltemperatuur, vanaf 10,3 graden, boven 120 graden uitkomt. Larven bestrijden, voorkomt de opbouw van populaties en dus schade van volwassen tripsen.

Op zich is het rustig op tripsgebied, vindt Hamming. “Telers zitten er ook vol bovenop.” Bij de tripsbeheersing is de gewasontwikkeling belangrijk. “De uienplant heeft wel 4 blaadjes nodig om het middel goed op te kunnen nemen. Ik ga daarbij uit van de inzet van Batavia en Benevia, zodat natuurlijke vijanden worden gespaard. Preventief toepassen, is het beste, want je bent snel te laat.”